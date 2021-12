Úžasná premiéra Jislové, střílela čistě a byla v cíli pátá. Skvělý český masák doplnila osmá Davidová

V následné běžecké části se vedoucí skupina roztrhla na dvě. Do první patřila i desátá Davidová, v té druhé s odstupem čtvrt minuty jela Jislová. Po druhé čisté ležce se ale posunula na devátou příčku, Davidová se z jednoho trestného kola vrátila jen deset sekund za krajankou.

Na trati se obě české biatlonistky rychle sjely a ztrácely pak necelou půl minutu na vedoucí Francouzky Simonovou a Chevalierovou-Bouchetovou. Třetí položka už byla vstoje, do vedení se po ní dostala Italka Wiererová, která zapsala třetí nulu.

Ve finiši o další dvě příčky na stupních vítězů uspěly Francouzka Simonová a poprvé v kariéře dcera ruské legendy 90. let Rezcovová. Necelé dvě vteřiny za ní už projela cílem Jislová.

„Snažila jsem si co nejvíc pomoct střelbou, protože v běhu to byla pro mě dřina. Vyšlo to skvěle, od Ježíška jsem si přála účast v masáku a po premiéře jsem děsně šťastná," líčila Jislová pro Českou televizi.