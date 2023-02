Voborníková zářila ve stíhačce. Skočila na sedmé místo

Voborníková se drala dopředu. Protože zvládla obě stojky čistě, to ji katapultovalo až na sedmé místo, když opouštěla naposledy střelnici. Svoje úžasné kariérní maximum uhájila. „Pro mě je to neuvěřitelné, kam jsem se dostala. Radši jsem na to ani moc nemyslela. Lyže mi jely skvěle až do konce a jen si pohlídala poslední ránu, aby mě to nemrzelo," řekla pro ČT biatlonistka, které její dosavadní výsledky na šampionátu hodně přiblížily účast v závodě s hromadným startem pro třicet nejlepších.