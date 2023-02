Vždycky to tu bylo bláznivé! Davidová se těší na kotel i nerozlučnou parťačku

Po návratu z Oberhofu jsem byla trochu nachlazená, ale pak už jsem se zapojila do tréninku, abych z toho nevypadla.

Částečně speciální je, když se jede v Česku, těším se na to. Sice je to svěťák jako každý jiný, ale bude tu spousta známých tváří a bude nabito, v tom je to jiné.