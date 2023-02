Ze slov biatlonové legendy se v Rusku tetelí blahem. Nepřijatelné, bouří se Seveřané

„Bude spousta lidí, která můj názor pochopí a spousta dalších, kteří ne. Neříkám, že mám jako jediný pravdu a stojím nějak nad ostatními, ale jako každý člověk mám svůj názor. Jako reprezentant sportovců si myslím, že bychom měli zvážit povolení návratu Rusů a Bělorusů do soutěží. Byl jsem zvolen do MOV, abych hájil sportovce. A teď mám pocit, že dostatečně nehájím ty z Ruska a Běloruska," vysvětloval Francouz.

„Rozumím debatě o tom, že by se sport neměl míchat s politikou, ale je těžké takto uvažovat o Rusku, které tak těsně spojilo armádu se sportem. Třeba u nás v severských zemích nejsou biatlonisté placeni jako vojáci, policisté nebo celníci," doplnil jej Vetle Sjastad Christiansen, který také připomněl výrok bývalé ruské biatlonistky Olgy Zajcevové, že biatlonisté by měli být nasazovaní na frontu, protože umí dobře střílet.

„Tohle je tak bizarní a hloupé, že se to snad ani nedá komentovat. S touto linií, kdy v Rusku těsně propojili sport, politiku a armádu, by podle mě měl zůstat zákaz jejich startů na mezinárodní scéně zachován," pokračoval Christiansen.

Francouzovy návrhy jednoznačně odmítá další elitní biatlonista Sebastian Samuelsson. „Jeho postoj znám a nesouhlasím s ním. Za vedení agresivních válek v době olympijského míru se musí nést následky," upozornil Švéd na to, že Rusko opakovaně napadá své sousedy v době kolem olympijských a paralympijských her (2008 Gruzii, 2014 Krym, 2022 celou Ukrajinu).

„Když porušujete pravidla, následkem by mělo být, že vám prostě nebude umožněno startovat. Je naivní si myslet, že to spolu nesouvisí. Nemůžeme se tvářit, že je vše normální, když Rusové vedou tuhle válku," dodal.

„Pokud se o tohle snaží, tak dělá obrovskou chybu. Nemyslím si, že by tu ruští a běloruští sportovci měli být, dokud nepřestanou válčit. Musí zaplatit za to, co napáchali. Do té doby se s nimi nemáme o čem bavit," uvedl pro NRK Ukrajinec.