Sedm zlatých? Měl jsem jiný sen, překvapil Boe, mimozemšťan mezi biatlonisty

Mladší z úspěšné bratrské dvojice do cíle dorazil s více než sedmdesátisekundovým náskokem, a to se v posledním okruhu rozhodně nemusel nikam hnát. „Jednoduchý závod? To bych určitě neřekl,“ ošíval se s respektem k soupeřům majitel úctyhodné sbírky 15 zlatých medailí z mistrovství světa a pěti z olympiád.

„Ale už na první střelbě jsem cítil, že to je můj den a není toho moc, co by mě zastavilo,“ vyprávěl. Ani mlha, ani rozbředající sníh a už vůbec ne soupeři. „Mohl jsem být v klidu a poslední kolo si užít. Tak to v dalších závodech nebude,“ myslí si Boe, jenž v sezoně vyhrál sedmnáct z dvaceti závodů.