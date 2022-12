Zoufalost a zmar. Všechny poráží, sbírá triumfy, ale biatlonová reprezentace ho do SP nechce

A podle mnohých v Norsku by měl být za své výkony odměněn nominací do reprezentačního áčka. Obzvlášť, když s Johannesem Thingnesem Bö na nejvyšší úrovni drží významně krok jen Sturla Holm Laegreid, jenž byl na stupních vítězů zatím ve všech závodech. Prověřená jména jako Tarjei Bö, Johannes Dale či Vetle Sjastad Christiansen tak skvělou výkonnost zatím nemají.

„Jediné, co jsem mohl udělat lépe, je, že bych býval byl čtyřikrát první. Ale ani tak si nemyslím, že by se něco změnilo," postěžoval si 25letý Strömsheim v rozhovoru pro televizi TV2 na ignoraci ze strany trenérů, kteří jej dosud do áčka nepovolali.

„Nepamatuji si, že bych měl někdy takhle skvělý start do sezony. Marně přemýšlím o tom, co bych musel udělat, abych dostal šanci," pokračoval.

Zastání našel i u největší legendy tohoto sportu Oleho Einara Björndalena. „Za to, co předvádí v IBU Cupu, si zaslouží nominaci do Světového poháru," uvedl slavný Nor.