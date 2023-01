Český pilot jako taťka, vrátil se o osm let zpátky. A úspěšně

Je pro vás start sezony nad očekávání?

Určitě je, i proti předchozím výsledkům je to super. A nechci to shazovat, ale samozřejmě hraje roli i to, že po olympijské sezoně je pole trochu vybrané. Ale beru to tak, že výsledky jsou pro mladé kluky motivací.

Většina z nich s bobovým sportem začíná. Co všechno jste je musel naučit?

Je to docela sranda. Pro mě je to náročné, protože řešíme věci, které normální člověk nevidí. Na jedné straně techniku startu a další věci kolem sportu, ale je třeba umět i připravit bob, nasadit na něj nože, otočit ho, utáhnout, naložit do auta a správně s ním manipulovat. K tomu postupy na samotných závodech, že musíme mít v cíli připravené převlečení. Daleko snazší by bylo, kdybych měl dva tři zkušené a jednoho nového, ale obměnil se takřka celý tým, tak je toho na mně víc.

Je to i pro vás nový impulz?

Na jednu stranu je to strašně těžké, protože z pozice, kdy jsem řešil detaily při pilotování a startech, aby všechno bylo tip ťop, jsem se vrátil o osm let zpátky. A zase děláme věci, jako když jsme začínali, znovu objevujeme sociální sítě, hrajeme si s fotkama, abychom si udělali trochu reklamu. Do toho už jsem poslední dva roky neměl tolik chuť, teď zase přišel nový impulz a já si uvědomil, že to je fajn.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Nová podoba posádky českého čtyřbobu. Zprava pilot Dominik Dvořák, křídla David Bureš s Jáchymem Procházkou a brzdař Dominik Záleský.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Když za vámi chodili bývalí parťáci a říkali, že po olympijské sezoně skončí, nehonily se i vám hlavou myšlenky na konec?

Samozřejmě jsem také hodně přemýšlel, jestli to nezabalit. Ale nechtěl jsem, protože nevidím za sebe náhradu, lídra, který by po mně přišel. Proto jsem říkal, že chci ještě nějakou sezonu odjet a snad se mezi kluky najde někdo podobně zapálený, takový druhý já, ideálně ještě lepší. (úsměv)

Teď vás v Altenbergu čeká mistrovství Evropy, zřejmě dorazí i čeští fanoušci…

To tady bylo super už minulý víkend při Světovém poháru, vzpomněl jsem si na atmosféru, když jsme tu byli šestí na mistrovství světa. Je super zase po covidu vidět fanoušky u dráhy, pro nás to bude důležitý závod, i když celá ta sezona je spíš taková zaškolovací.

Fanoušky ale předpokládám registrujete až v cíli…

Je to tak, snad jen ve Winterbergu je zatáčka o 360 stupňů a uprostřed hraje německá kapela, tak hudbu i v té rychlosti trochu slyšíte.

Mezi závody jste strávili hodně času úpravou bobů.