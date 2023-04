Cukrovka vždy překvapí, ale výmluvy na ni nesnáším. Život a sport s nechtěným společníkem

O diabetu hovoří otevřeně, popisuje všechny jeho nástrahy. „Je to hodně osobní. Ale řekla jsem si, že kdybych sama věděla o víc sportovcích, kteří mají cukrovku, bylo by to lehčí. Takže takhle můžu aspoň někomu pomoct,“ popisuje svoji motivaci.

Vyšetření odhalila, co její potíže způsobuje, ale to jí rozhodně neulevilo. „Mohl by mi chybět nějaký vitamín, dostala bych suplementy a za pár měsíců by to bylo v pohodě. To by byla úleva. Cukrovka rozhodně ne,“ přiznává.