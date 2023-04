Nejlepší Čech za tucet let! Novák o norských nůžkách i přínosu umělé inteligence

Běh na lyžích proti biatlonu ztrácí v boji o diváky, důkazem jsou i finanční odměny. Novák si výbornými výsledky vydělal za zimu v přepočtu 386 000 korun před zdaněním, oproti srovnatelně úspěšným biatlonistům násobně méně. „Asi to spravedlivé je, závisí to na sledovanosti. My se musíme snažit, aby naše souboje byly zajímavější,“ uvědomuje si.

„Používám ji i k různým aktivitám pro inspiraci. Zeptal jsem se třeba i na to, co zlepšit v tréninkovém plánu, jako další přínos do diskuze s trenérem. I když jsme zatím nic konkrétního nepoužili, tak potenciál do budoucna tam určitě vidím,“ je přesvědčený Novák.