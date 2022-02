To je v pořádku. Myslím, že můžu být jenom šťastná, že tady vůbec jsem. Po závodu ve Svatém Mořici (po kterém jí byl v polovině ledna diagnostikován diabetes 1. typu - pozn. red.) to mohlo dopadnout o hodně hůře. To nejsou slzy nespokojenosti, ale úlevy, jak opadne ten tlak. Jsem šťastná, že jsem vůbec mohla stát na startu. Myslím, že na to můžu být pyšná. Že jsme to všichni společně zvládli, byla jsem tady a podala celkem dobrý výkon.

Uvidím, co to teď se mnou udělá, když tak si dám inzulín. Já nevím, musím to všechno probrat s doktorkou, na všechno měl vliv i stres a nervozita. Věřím, že to bude nějak v pohodě. Je dobré, že se to našlo. Mohlo by to skončit mnohem hůř. Nějak jsem se s tím srovnala, i když mě to bude omezovat celý život. A třeba budu inspirací pro nějaké děti nebo jiné sportovce, kteří také mají diabetes, že všechno je možné... (v očích má slzy)