Velký posun, tři české posádky mezi elitou! Konkurence roste, vidí „skleněná“ jednička

View this post on Instagram

Sám se hodlá na čtyřboby soustředit, důvodem je operované koleno, kvůli němuž nedokončil minulou sezonu. Část přetrženého menisku mu lékaři odstranili, zbytek sešívali. „Aby to srostlo, měl jsem šest týdnů berle a nesměl došlápnout, to bylo hrozný,“ oklepe se při vzpomínce na zdlouhavou rehabilitaci.

„Všechny to mrzí, ještě tajně doufáme, že by to nějak mohlo klapnout, protože když budeme odříznutí někde mimo, už to pro nás nebude olympiáda,“ přiznává Dvořák, jenž už si pozvolna připravuje půdu i pro život po kariéře jako osobní trenér.