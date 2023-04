Čeští curleři na mistrovství světa v Ottawě nepostoupí do play off

Čeští curleři na mistrovství světa v Ottawě po desátém z dvanácti zápasů základní fáze přišli o šanci na postup do play off. S bilancí tří výher a sedmi porážek se dělí o osmé místo, přičemž do vyřazovací části projde šest týmů. Dnes výběr pod vedením skipa Lukáše Klímy čekají závěrečné duely s Norskem a Skotskem, oba již mají play off jisté.

Foto: Justin Tang, ČTK/AP Čeští curleři na mistrovství světa v Ottawě po desátém z dvanácti zápasů základní fáze přišli o šanci na postup do play off.

Článek Maximem českých curlerů na MS je sedmá příčka z roku 2014. O rok později a poté po šestileté pauze i loni skončili devátí. O šanci na elitní šestici nyní přišli ve čtvrtek porážkou 4:8 s obhájcem bronzu Itálií již po osmém endu. Titul obhajují v Ottawě Švédové, kteří získali poslední čtyři světové tituly a celkově jich mají jedenáct. Před dnešním posledním dnem základní fáze vedou tabulku Švýcaři s bilancí 10-1, jistou účast v play off mají s nimi, Nory a Skoty také Švédsko a domácí Kanada. Ostatní sporty Curleři Paulovi i Zelingrová s Chabičovským vypadli v Praze ve čtvrtfinále

