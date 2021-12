Finišmanka Charvátová nezvládla boj o šesté místo. Štafetu ovládly Francouzky

Sedmé místo v cíli přineslo České republice solidní porci bodů do hodnocení Poháru národů, který je určující pro počet kvalifikovaných závodnic na ZOH v Pekingu a zdá se, že reprezentantky by tam skutečně mohly odjet v pěti.

Štafetu rozbíhající Jessica Jislová odstřílela obě položky bez použití rezervního náboje a udržela i krok se špičkou běžecky, takže po druhé zastávce opouštěla střelnici třetí s odstupem pouhých dvou vteřin na Rusko a Itálii. Zůstala s nimi v těsném kontaktu až do předávky. „Měla jsem výborné lyže, nikdo mi neujel a cíl, který byl, se povedlo naplnit absolutně," říkala Jislová.

Vpředu se udržely bez potřeby dobíjení jen Francouzky a Bělorusky, třetí byly s odstupem 46 vteřin Němky, o čtvrt minuty zpět běžely Norky a Rusky. Do boje o šesté místo vrátila české kvarteto Puskarčíková, když zvládla druhou položku čistě na pět ran. „Stojka byla super, ale ležka mě mrzí dost, tam jsem proležela moc času a těžko se mi zmrzlými prsty dobíjelo," mínila.

Nejlepší z českých žen se dostala do potíží při stojce, když musela dvakrát dobíjet. „Dělala jsem, co to šlo. Ale střelba mohla být o chlup lepší, aby tam pro Lůcu udělala trochu větší polštář," líčila Davidová předávající na 6. místě.