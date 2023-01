Česká sportovní dvojice je na ME jedenáctá po krátkém programu, vedou Italové

Milánští rodáci Simioliová a Zarbo, kteří Česko reprezentují od začátku této sezony, udělali několik drobných chyb. Nejvíce zaváhali při úvodním trojitém twistu. "Byli jsem hodně nervózní, je to náš první důležitý závod," uvedl v tiskové zprávě svazu jednadvacetiletý Zarbo. Ve srovnání s evropskou špičkou čeští reprezentanti zaostávají v obtížnosti, mimo jiné zařadili jen dvojitý sólový skok.

Získali 46,68 bodu, čímž o více než bod zaostali za osobním maximem. Od elitní první, která by pro příští rok zajistila Česku dvě místa v této kategorii, je dělí 85 setin bodu. Pokud účastník dvou olympijských her Martin Bidař najde po rozchodu s Jelizavetou Žukovou novou partnerku, mohla by být dvě místa pro českou reprezentaci důležitá. Simioliová se Zarbem ale zatím o volných jízdách nepřemýšlejí. "Žijeme přítomným momentem, teď a tady," poznamenal Zarbo.