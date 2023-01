MOV vyzval k rychlému vyřešení kauzy Rusky Valijevové, aby mohl předat medaile

"Vzhledem k tomu, že se to týká testu, který byl proveden mimo olympijské hry, ale který má dopad na výsledek týmové i individuální soutěže na zimních olympijských hrách v Pekingu, MOV doufá, že případ bude vyřešen co nejdříve. Je to také v zájmu všech zúčastněných, především sportovců, kteří stále nedostali medaile z her v roce 2022," napsal MOV v prohlášení, které citoval server insidethegames.