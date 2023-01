Krasobruslařský vicemistr Evropy Grassl chce trénovat u Tutberidzeové

Italský mladík, který pravidelně zařazuje čtverné skoky a jemuž se několik let předpovídá skvělá budoucnost, hledá nový impulz do tréninku. V létě opustil kouče Lorenza Magriho a odešel do Spojených států amerických k Alexeji Letovovi a Olze Ganičevové, kteří pocházejí z Ruska. Na podzim se vrátil do Itálie, ale v prosinci skončil až čtvrtý na národním šampionátu. O nominaci na mistrovství Evropy ho tento výpadek nepřipravil, ale nespokojený Grassl znovu začal hledat novou tréninkovou skupinu.