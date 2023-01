Čeští krasobruslaři na ME do volných jízd nepostoupili, vede Siao Him Fa

Čeští krasobruslaři skončili na mistrovství Evropy těsně za postupem do volných jízd. Petru Kotlaříkovi v krátkém programu na šampionátu v Espoo chyběla obtížnost, Georgii Reshtenko hodně kazil. Obsadili tak 25. a 26. místo a ve finálové čtyřiadvacítce budou chybět. Nejlepší pozici si vybudoval Francouz Adam Siao Him Fa, který půjde do pátečních volných jízd s bezmála desetibodovým náskokem.

Foto: Heikki Saukkomaa, ČTK/AP Čeští reprezentanti Federica Simioliová a Alessandro Zarbo při krátkém programu na ME.Foto : Heikki Saukkomaa, ČTK/AP

Článek Republikový šampion Kotlařík se v této sezoně vrátil po vleklém zranění a ve 24 letech debutoval na vrcholné seniorské akci. Předvedl solidní krátký program, v němž byla výraznější chyba jen v dopadu druhého skoku kombinace. V jeho repertoáru ale chybí čtverný skok a především trojitý axel, takže za svůj výkon dostal jen 24 setin nad šedesát bodů. Mohl doplatit i na rozlosování, protože startoval hned jako druhý. "Já jsem naprosto spokojený, udělal jsem všechno, co jsme si připravili, takže víc spokojenější být ani nemůžu," uvedl v tiskové zprávě svazu bezprostředně po své jízdě. Nakonec ho dělilo dva a čtvrt bodu od postupu. Dvacetiletý Reshtenko, který trénuje v Kalifornii pod vedením nedávného lídra české krasobruslařské reprezentace Michala Březiny, měl ambicióznější plán se čtverným toeloopem a trojitým axelem. Čtverný skok ještě zvládl celkem solidně, i když neměl čistý výjezd, ale při axelu spadl. Největší chyba přišla při trojitém lutzu, kdy znovu skončil nechtěně na ledě. Krasobruslení Krasobruslařský vicemistr Evropy Grassl chce trénovat u Tutberidzeové Nesplnil tak v krátkém programu povinnou kombinaci, takže za tento prvek nezískal ani bod. Získal ještě o 5,72 bodu méně než Kotlařík, za osobním rekordem zaostal o propastných osmnáct bodů. "Všechno dneska bylo špatně. Asi zapracovaly i nervy. Já jsem se snažil, ale nedopadlo to," litoval. České duo za sebou nechalo jen trojici krasobruslařů, což bylo pro účast ve volných jízdách málo. Za rok bude moci na evropském šampionátu v Budapešti startovat jen jeden český krasobruslař. Jednoznačně nejlepší krátký program večera předvedl jednadvacetiletý Siao Him Fa. Francouzský krasobruslař, jehož rodiče pocházejí z ostrova Mauricius, byl loni osmý na MS, ale na ME se dostal po třech letech. Předvedl dva čtverné skoky i trojitý axel a díky bezchybné jízdě si vylepšil osobní maximum o více než pět a půl bodu na 96,53. Nechal tak daleko za sebou bronzového medailistu z ME 2019 Mattea Rizza. Průběžně třetí je s odstupem dalších 1,65 bodu obhájce bronzové medaile Deniss Vasiljevs z Lotyšska, který k průběžné medailové příčce ani nepotřeboval čtverný skok. Další favorité totiž výrazně chybovali. Francouze Kevina Aymoze srazil na průběžnou čtvrtou příčku jednoduchý axel, za který v krátkém programu není ani bod. Úřadující vicemistr Evropy Daniel Grassl podobně odepsal čtverný lutz, místo nějž skočil jen dvojitý, a zařadil se na osmou příčku. Až šestnáctý je výrazně pokaženém krátkém programu čtvrtý muž posledního MS a bronzový medailista z ME 2020 Morisi Kvitelašvili. Volné jízdy mužů se uskuteční v pátek od 17:00 SEČ. Mistrovství Evropy v krasobruslení v Espoo (Finsko): Sportovní dvojice - po krátkém programu: 1. Contiová, Macii (It.) 70,45 b. 2. Hockeová, Kunke 67,08 3. Efimovová, Blommaert (všichni Něm.) 62,77 4. Kovalevová, Kovalev (Fr.) 62,46 5. Ghilardiová, Ambrosini (It.) 59,48 6. Pavlovová, Sviatchenko (Maď.) 57,97 ... 11. SIMIOLIOVÁ, ZARBO (ČR) 46,68 16:35 muži - krátký program Muži - po krátkém programu: 1. Siao Him Fa (Fr.) 96,53 2. Rizzo (It.) 86,46 3. Vasiljevs (Lot.) 84,81 4. Aymoz (Fr.) 83,75 5. Britschgi (Švýc.) 79,26 6. Samoilov (Pol.) 78,26 ...25. KOTLAŘÍK 60,24, 26. RESHTENKO (oba ČR) 54,52 - nepostoupili do volných jízd. Sportovní dvojice - po krátkém programu: 1. Contiová, Macii (It.) 70,45 b. 2. Hockeová, Kunke 67,08 3. Efimovová, Blommaert (všichni Něm.) 62,77 4. Kovalevová, Kovalev (Fr.) 62,46 5. Ghilardiová, Ambrosini (It.) 59,48, 6. Pavlovová, Sviatchenko (Maď.) 57,97 ...11. SIMIOLIOVÁ, ZARBO (ČR) 46,68 Ostatní sporty MOV vyzval k rychlému vyřešení kauzy Rusky Valijevové, aby mohl předat medaile

