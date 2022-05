Kongres ISU bude projednávat zvýšení minimálního věku v krasobruslení na 17 let

Vyvolalo to další intenzivní debaty o posunu věkové hranice v krasobruslení. Za měsíc se na stole ocitne návrh rady ISU, jehož obsah zveřejnil server insidethegames. Pro nadcházející sezonu by ještě hranice 15 let měla zůstat, od roku 2023 by se měla zvednout na šestnáct a o rok později by měl začít platit minimální věk sedmnácti let.