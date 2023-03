Krasobruslaři Taschlerovi jsou na MS po rytmickém tanci devátí

Taschlerovi po šestém místě na evropském šampionátu zajeli skvěle i na světové scéně. Známkou 76,56 bodu se v soutěži, kde byli obecně rozhodčí přísnější než na kontinentálním mistrovství, přiblížili na 35 setin osobnímu maximu z ME. "Bylo to úžasné, pocitově to bylo rozhodně lepší než na Evropě," radoval se Taschler na webu ISU.

Zaplněná hala v Saitamě pro více než 20 tisíc diváků jim tleskala vestoje. "Byl to poprvé, co jsme měli standing ovation, takže to hodně znamená. Natálie mi na konci řekla: 'Podívej, oni stojí!" Já jsem pak trochu uronil slzu, bylo to úžasné," doplnil třiadvacetiletý český reprezentant.