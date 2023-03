Krasobruslařský šampion Uno si krátce před obhajobou titulu pochroumal kotník

Uno, jenž má ve sbírce dvě individuální olympijské medaile, před šampionátem rozhodně nepůsobil suverénně. Při úterní tiskové konferenci prozradil, že bojuje se skoky. "Ačkoliv vím, co je špatně, zhruba poslední týden dělám pořád tu samou chybu. Měním a zkouším různé věci, ale pravděpodobně to moc nemění. Jsem opravdu v hrozné formě, ale těším se, až uvidím, co se stane," řekl novinářům.