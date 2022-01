Krasobruslařka Březinová klesla na 21. místo, triumfovala Valijevová

Březinové se ve volné jízdě skokansky vůbec nedařilo. Ubírala otáčky, s výjimkou trojitého flipu a jednoho ze dvou trojitých lutzů nepředvedla žádný další trojitý skok. Ze třináctého místa po krátkém programu klesla o osm příček. Marně hledala pro svůj zkrat vysvětlení. "Budu si to muset znovu projít. Nevím, jestli to bylo psychické, nebo fyzické. Nic tomu nenasvědčovalo. Celý týden jsem tady měla tréninky úplně v pohodě, bez větších problémů," kroutila hlavou při on-line tiskové konferenci.

Nepamatuje si, kdy se jí stalo něco podobného. "Takhle blbě jsem to snad ani v tréninku nezajela. Vážně si nepamatuji, kdy naposledy jsem zajela takhle špatně a s tak málo trojitými skoky. Určitě v posledních dvou třech letech to nebylo," uvedla pětadvacetiletá krasobruslařka.

Potěšit ji mohl vlastní výkon v krátkém programu i páteční bratrova povedená volná jízda na rozloučenou s ME. "Mně se Michal včera strašně líbil, to byl asi nejlepší program za posledních pár let. Bylo hezké ho vidět, že zase zajel čistou jízdu, i když bez čtverného skoku," komentovala jeho výkon. Sama patří k nejstarším závodnicím ve startovním poli, ale končit zatím nehodlá.