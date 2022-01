Taschlerovi skončili na ME jedenáctí, titul obhájili Sinicinová a Kacalapov

Dnes byla v jejich volném tanci jedna chybička, když jeho sestra škobrtla v krokové pasáži po kružnici. "Hrozně mě to mrzí. Byli jsme trochu napřed na hudbu, čekali jsme, pak jsme byli blízko mantinelu a podklouzlo mi to," komentovala kritický okamžik. Pro zbytek volného tance to v nich nezanechalo stopy, ale na bodovém hodnocení se to podepsalo. "Nebylo to v těžkých obratech, ale museli nám dát nižší hodnocení za provedení, v tom jsme třeba ty dva body ztratili. Pak to jde ještě do komponentů, i taková malá chybička je znát," uvedl Taschler.