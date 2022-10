Krasobruslařka Trusovová znovu opustila skupinu trenérky Tutberidzeové

S krasobruslením neskončila, ale od trenérky odešla. Udělala to už podruhé. V roce 2020 zkusila trénovat u Jevgenije Pljuščenka, ale po roce se vrátila. Její současný odchod byl náhlý a nečekaný, uvedl Alexej Železnjakov, který u Tutberidzeové pracuje jako choreograf. "Pro mě to bylo jako blesk z čistého nebe. Nevidím Alexandře do hlavy a nechápu, co se jí děje. Možná to udělala kvůli bláznivé teenagerské lásce. Má tam milého," řekl serveru Sport-Express.