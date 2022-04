Poprask na Pljuščenkově propagandistické frašce. Krasobruslař si přivodil těžký otřes mozku

Pljuščenko se rozhodl uspořádat v několika ruských městech své krasobruslařské exhibice za účastí těch největších současných hvězd z řad svých krajanů. Po kritizovaném vystoupení v Tule, které se zvrhlo v propagandistickou frašku, byl na řadě Petrohrad a ani tentokrát se to neobešlo bez skandálu.

Osmnáctiletý krasobruslař Semenenko chtěl za každou cenu předvést to nejlepší, ale při pokusu o čtverný skok upadl a silně se udeřil hlavou o led. Několikrát se pokusil vstát, ale vždy to skončilo dalším pádem a opět silným úderem do hlavy. Na závěr spadl mezi diváky. Z ledu ho museli záchranáři odvézt na nosítkách.