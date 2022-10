Samé výhry i světový rekord! Český pár ohromuje, na začátku byla nemilá zpráva od lékařů

Zákaz skoků znamená v krasobruslení konečnou, krom jedné kategorie – tanečních párů. A vzhledem k tomu, že Mrázek měl doma podobně šikovnou o tři roky mladší sestru Kateřinu, řekli si, že to spolu zkusí. „Bál jsem se, že mě to nebude bavit, ale tance mě baví ještě víc než sólové krasobruslení. Bylo to dobré rozhodnutí,“ pochvaluje si nyní 19letý talent.