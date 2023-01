Tanečníci Taschlerovi jsou na ME pátí po rytmickém tanci, bronz mají blízko

Čeští reprezentanti byli jednoznačně nejlepším párem předposlední rozjížďky a dostali do varu i publikum. "Diváci byli skvělí, já jsem nejvíc slyšela naši maminku," podotkla s úsměvem Tachlerová. "Vždycky je to pro bruslaře super, když diváci začnou tleskat do rytmu, pak to chceme ještě víc rozjet," doplnil ji její bratr.