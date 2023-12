Z tiskovky zjistili, že jsou mimo třicítku. Věřím, že mistrovství světa uspořádáme, říká šéf krasobruslařů

Jako svaz jste neměli informace o tom, že váš sport nebude zařazen mezi prioritní?

Neměli. Nevím, jak ostatní, ale my měli první informaci z tiskové konference od novinářů.

Nezaráží vás to?

Trochu ano.

Jak vnímáte, že jste se mezi třicítku pro stát prioritních sportů nevešli?

My ta kritéria respektujeme, nic na tom nezměníme, ale mrzí nás to. Krasobruslení patří mezi tradiční olympijské sporty a naše výsledky pomalu šplhají nahoru, ale nepomohla nám ani kritéria pořádání velkých akcí, kdy se počítalo posledních pět let a mistrovství Evropy se v Ostravě konalo před šesti lety… Máme obavy i proto, že nás čekají velké akce.

V roce 2026 má být Praha pořadatelem mistrovství světa.

A příští rok nás čeká juniorská Grand Prix. Ale samozřejmě mistrovství světa je akce, která může mít pro Prahu ekonomicky i mediálně velký přínos, snad nás to nepostihne natolik, abychom ji nemohli uspořádat. Ale doufám, že platí vyjádření Národní sportovní agentury, že to dramaticky nepostihne sporty mimo tu třicítku. Přitom v žebříčcích pod ministerstvem školství jsme se vždy pohybovali do dvacítky, maximálně pětadvacítky ze všech sportů…

Předpokládám, že s Národní sportovní agenturou už jste o státní podpoře pro šampionát jednali.

Měli jsme jednání, jsme povinni vypracovat studie, na nichž pracujeme, tohle je samozřejmě nepříjemnost. Doufám, že se nám tím žádné dveře nepřivřou, když budeme předkládat argumenty, jaké jsme předkládali směrem k Mezinárodní bruslařské unii, když nám přidělili šampionát. Kdybychom nedejbože nebyli schopni akci uspořádat, poznamenalo by to naše naděje na desítky let. Ale nechci strašit, věřím, že se vše podaří, zatím jsme s Národní sportovní agenturou vedli seriózní jednání, tak snad budou pokračovat.

Očima Antonína Bauera, předsedy České triatlonové asociace „Informaci o nezařazení mezi třicet prioritizovaných sportů jsme se nedozvěděli přímo od Národní sportovní agentury, ale zatím pouze z tiskové zprávy na jejím webu. V tuto chvíli nevíme, jaké dopady na rozpočet a související činnost ČTA bude tato skutečnost mít, což je elementární. Pro nás to představuje nejistotu, protože řada projektů je již připravena. Vzhledem k masové popularitě triatlonu a jeho přínosu pro zdravý životní styl jsme přesvědčeni, že náš svaz ke skupině prioritizovaných sportů patří. Od roku 2000 jsme olympijským sportem a naši reprezentanti se zúčastnili všech olympiád. Máme kvalitní členskou základnu, máme systém podpory mládeže, pořádáme závody nejen pro výkonnostní sportovce, ale i pro širokou veřejnost... Ve sportu pracuji již dlouho a osobně si myslím, že největším problémem je vždy nejistota. Občas přemýšlím, jaký postoj stát ke sportu vlastně má. Chceme, aby lidé sportovali, nebo ne? Máme spoléhat jen na neorganizované nadšence a tělocvik ve školách?“

Máte už představu, kolik na pořádání šampionátu od státu budete potřebovat?

Máme, zná ji i Národní sportovní agentura a není to rozhodně částka, kterou bychom nějak ožebračovali stát. Nepotřebujeme budovat infrastrukturu, využijeme stávající sportoviště. A v celém olympijském cyklu budeme jediný evropský pořadatel mistrovství světa. Přitom pro Prahu by to byl bez nadsázky obrovský přínos. Krasobruslení je velmi populární v řadě států, hlavně v Asii, odkud jezdí na akce po celém světě a Česko mají rádi.

Tušíte, v čem potřebujete jako krasobruslení přidat, abyste se příště mezi třicítku vešli?

Samozřejmě bychom rádi medaile, ale máme pokaždé účast na olympiádě, teď jsme byli v týmech mezi nejlepší osmičkou, v tancích máme osmý pár světa, juniorské mistry světa… Krasobruslení je náročný, ale pěkný sport i divácky atraktivní, přenosy ze seniorské Grand Prix jsou každý týden v televizi, nemluvě o mistrovství světa a Evropy.

V principu ale souhlasíte, že je třeba některé sporty podpořit více, aby mohly obstát v mezinárodní konkurenci?