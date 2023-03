Adamczyková po pádu v semifinále skončila pátá v Sierra Nevadě

Adamczyková zvládla ve velkém stylu čtvrtfinále, které vyhrála stylem start-cíl. V semifinále nejlépe odstartovala a dostala se do čela, ale ve druhé klopené zatáčce spadla a bylo po nadějích na postup do boje o medaile. Chuť si spravila výhrou v malém finále.

"Podařilo se mi to opravit, najela jsem líp tu klopku. Takovou jízdu bylo potřeba předvést v tom semifinále," řekla. I s pátým místem byla spokojená. "Jezdilo se mi dobře. Jsem moc spokojená se starty. S tím, jak to bylo konzistentní, že se mi podařilo vyhrát všechny starty. Myslím, že si udržuju stabilní výkonnost a daří se mi potvrzovat, že jezdím dobře. Jenom to potřebuje míň chybiček," dodala olympijská vítězka ze Soči.