Američan Bennett vybojoval ve Val Gardeně první vítězství v SP v kariéře

"Měl jsem pocit, že to je rychlé. Mnohem rychlejší než v tréninkových jízdách. Na skocích jsem létal," popsal Bennett, jenž se triumfu dočkal při 107. startu v elitním seriálu. "Konečně se to stalo. Docela to trvalo. Přišlo to tak trochu z ničeho nic, vůbec jsem to nečekal," dodal 201 centimetrů vysoký sjezdař.