Beranová byla podruhé ve finále sprintu SP, znovu skončila šestá

Čtyřiadvacetiletá Beranová své úsilí při Tour de Ski směřovala k tomu, aby vydržela do dnešního závodu. To se jí vyplatilo. Ve čtvrtfinále i v semifinále najížděla z prvního místa do cílové rovinky a pak v soupaži těsně uhájila postupovou druhou příčku. Poprvé uspěla ve fotofiniši o sedm, podruhé o pět setin sekundy. Ve finále se držela s nejlepšími, ale v závěru nestačila a propadla se na 6. příčku.