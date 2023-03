Beranová ve sprintu v Tallinnu vyrovnala maximum, Klaebo počtvrté vyhrál SP

Beranová přitom předchozí závody ve Falunu kvůli zdravotním potížím vynechala. "Terka se na závody do Falunu necítila, tak jsme ji nechali odpočívat. V Tallinnu ale pojede, je konec sezony a asi není na co čekat a na co se šetřit. Její stav se nezhoršil, takže to zkusíme z voleje a uvidíme, jak to dopadne," uvedl před závodem na svazovém webu trenér Jan Franc.