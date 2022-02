Běžec na lyžích Černý zopakoval na MS do 23 let sedmé místo ve sprintu

"Švédka mi lyží bouchla do vázání a mně se v posledním kopci vypnula lyže. V tu chvíli to bylo ztracené," uvedla na svazovém webu Antošová. "Je to pro mě hodně hořkosladké, jelikož se podařilo naladit skvělou formu. Jezdilo se mi opravdu výborně. Kdyby mi někdo včera řekl, že dnes budu v semifinále, tak budu moc ráda, ale dnes mě to hodně mrzí, myslím, že jsem na finále měla," dodala.