Běžec na lyžích Pechoušek skončil ve sprintu v Drážďanech patnáctý

Největší naději na postup skýtalo poslední čtvrtfinále mužů, v kterém jeli tři Češi. Jenže Černý z druhé pozice spadl. "Měl jsem neskutečné lyže a sjížděl z kopce lidi před sebou, což byla možná i příčina mého pádu, za který jsem si nejspíš mohl sám, což mě velice mrzí," řekl Černý. Pechoušek byl třetí před Šellerem a čas jim na postup do semifinále nestačil.

Novák obsadil ve svém čtvrtfinále čtvrté místo. "Možná jsem to podcenil a v zatáčkách jsem měl být průbojnější. Trať byla rychlá a prosolená, jelo se na ledu, takže to nebylo tolik o lyžování, ale o to těžší je pak finišovat z nějaké horší pozice," uvedl Novák.