Sdruženář Portyk skončil v Ramsau dvacátý, poprvé bodoval Vytrval

Sdruženář Tomáš Portyk skončil dvacátý v závodu Světového poháru v Ramsau a o pět příček vylepšil své dosavadní nejlepší umístění v této sezoně. První bod za 30. místo vybojoval do hodnocení SP Jan Vytrval. Vyhrál suverén posledních let Nor Jarl Magnus Riiber z Norska.

Foto: Ivana Roháčková Sdruženář Tomáš Portyk.Foto : Ivana Roháčková

Článek Riiber v Ramsau vedl už po skoku a připsal si v sezoně šesté a celkově 42. vítězství v SP. Druhého Němce Vinzenze Geigera porazil o 28 sekund, třetí skončil Ilkka Herola z Finska. Pětadvacetiletý Portyk vybojoval dopoledne na můstku čtvrté místo a do běžecké části startoval s odstupem 50 sekund za Riiberem. Na desetikilometrové trati se dlouho držel ve velké skupině běžců jedoucí zhruba minutu za suverénním Riiberem, v závěru ale ztratil. Foto: SLČR Čeští medailsté z MSJ 2018 - Jan Vytrval (vlevo) a Ondřej Pažout.Foto : SLČR Český reprezentant, jehož v přípravě na sezonu brzdily zdravotní problémy, byl v kariéře ve Světovém poháru nejlépe dvakrát čtvrtý v roce 2018. V této sezoně byla dosud jeho maximem 25. příčka ze třetího závodu SP v Ruce. Vytrval vybíhal z 27. místa a nakonec pozici v bodované třicítce uhájil. Dosud byl v sezoně nejlépe na 36. příčce. Další český reprezentant Lukáš Daněk skončil na 33. místě, které mu patřilo už po skoku. SP v severské kombinaci v Ramsau (Rakousko): Muži: 1. J. M. Riiber (Nor.) 24:02,0 2. Geiger (Něm.) -28,0 3. Herola (Fin.) -31,9 4. Lamparter (Rak.) -32,0 5. Weber (Něm.) -34,4 6. Björnstad (Nor.) -37,5 7. A. Watabe (Jap.) -39,5 8. Schmid (Něm.) -43,9 9. Seidl (Rak.) -52,3 10. Graabak (Nor.) -53,2 ...20. Portyk -1:31,0 30. Vytrval -2:24,0 33. Daněk (všichni ČR) -2:54,6 Průběžné pořadí SP (po 7 z 22 závodů): 1. J. M. Riiber 600 b. 2. Lamparter 396 3. Weber 306 4. Geiger 270 5. Jamamoto (Jap.) 224 6. Frenzel (Něm.) 214 ...30. Portyk 24 47. Vytrval 1

