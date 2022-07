Brněnská rodačka Jelínková bude místo Nizozemska lyžovat za Česko

Jelínková první roky života žila s rodiči v Nizozemsku, odkud se v jedenácti letech přestěhovali do Rakouska. Měla ale zájem reprezentovat zemi, kde přišla na svět, když zde byla její matka na návštěvě. "O přestupu do Česka jsem uvažovala v průběhu kariéry už několikrát, teď k tomu konečně došlo a já z toho mám velkou radost. Zatím je to všechno nové, trochu si zvykám, ale atmosféra v týmu je super a všechno je pozitivní. Mám v Česku rodinu, hodně lidí mi tu fandilo, i když jsem jezdila za Nizozemsko. Moc se na reprezentování Česka těším," uvedla sedmadvacetiletá Jelínková.