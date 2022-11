Chvíle hrůzy. Švýcar Caviezel byl po drsném pádu převezen vrtulníkem do nemocnice

Diváci i další přítomní prožili chvíle strachu poté, co se Caviezelovi zařízla lyže do sněhu a po těžkém pádu jeho bezvládné tělo zastavily až ochranné sítě. Po zhruba deseti minutách se Caviezel s krvácející odřenou tváří postavil na nohy, ale i tak byl z trati transportován vrtulníkem do nemocnice v Canmore.