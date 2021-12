Dojemný vzkaz pro Samkovou. Objímám tě, je mi moc líto, co se stalo, napsala největší soupeřka

Měla slavit. Místo toho byla zdrcená. Italská snowboardkrosařka Michela Moioliová byla pořádně rozhozená z vážného zranění české rivalky Evy Samkové. Ta si v sobotním smíšeném závodě týmů v Montafonu zlomila oba kotníky a podstoupila operaci. Italka místo oslav poslala české rivalce přes sociální sítě dojemný vzkaz. „Milá Evo. Je mi to celé moc líto, ani nemohu najít slova, která by vyjádřila moje pocity. Objímám tě a přeji ti, ať jsi co nejdříve zdravá a já jsem tě co nejdříve zase viděla zpátky ve startovní bráně připravenou k boji," napsala Italka na instagramu.

Foto: Instagram @eva_samkova Česká snowboardkrosařka Eva SamkováFoto : Instagram @eva_samkova

Článek Moioliová je v posledních letech velkou soupeřkou Samkové. Však si také obě dámy připsaly po jednom olympijském triumfu při posledních bitvách pod pěti kruhy, hattrick mají na kontě obě i v hodnocení Světového poháru. Je znát, že Italka chová k Češce obrovský respekt a zranění Samkové ji proto hodně zasáhlo. „Děkuji našim servismanům za skvělou práci, vyhráli jsme, ale já nemám pocit, že bych měla chuť slavit," naznačila, že ji vážné zranění české reprezentantky vzalo radost. „Došlo taky k vícero zraněním. Nejdřív se zranil @omarvisintin (Ital Omar Visintin), který skončil s poraněnou hlavou a rukou v sádře. Pak se ale stalo ještě něco horšího," posteskla si italská závodnice na sociálních sítích. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Michela Moioli (@michela_moioli) „@eva_samkova (Eva Samková), moje vůbec největší soupeřka, ke které chovám hluboký respekt a úctu, se ve finále posunula ze čtvrtého na druhé místo, po dojezdu do cíle upadla a zranila si kotníky. Víme, že zranění náš sport přináší, ale tohle je vždy tvrdá rána a já ti přeji hodně štěstí a ať jsi po zranění co nejdříve zpátky na startu."

Reklama