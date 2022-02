Doma na mě budou hrdí, věří Koudelka. Syn ho pochválí, sám chtěl ale víc

Asi ne, chtěl jsem ještě víc. Při trénincích v Planici jsem udělal velký kus práce, skákal velice dobře a tady to bylo podobné. Chtěl jsem být aspoň do patnáctého místa.

Věřil jsem, že to je reálné. Ale jsem na sebe naštvaný, že oba odrazy byly o metr zpožděné, a to na středním můstku udělá v každém skoku dva tři metry. To je důvod, že nejsem do desítky, ale osmnáctý. Bohužel...

To ne. Ani koleno, které se pořád občas ozývá, jsem při závodě necítil. Připadal jsem si velice dobře, věřil si. Jenže někdy když chcete moc, vrátí vás to zpátky. Ale těším se na pondělní mixy, věřím, že s holkama máme šanci udělat pěkný výsledek a spravíme si náladu.

Dodovi jsem to strašně přál. V sobotu jsme se bavili, má to těžké. Vloni ho fanoušci vynášeli do nebes, letos by ho nejradši vyhazovali. Teď to z něj spadne a v týmech budou hodně silní.