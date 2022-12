Druhé super-G sezony vyhrál v Beaver Creeku norský lyžař Kilde. Mezi ženami zvítězila Suterová

Obhájce malého křišťálového glóbu Kilde předčil lídra průběžného pořadí seriálu Odermatta o 20 setin sekundy a přiblížil se k němu na rozdíl 40 bodů. O pět let mladšímu rivalovi oplatil také týden starou porážku z úvodního super-G sezony v Lake Louise.

Po druhém a třetím místě ve sjezdech zkompletovala Suterová v Kanadě medailovou sbírku. Královna obou tamních sjezdů Sofia Goggiaová skončila v neděli pátá. "Byla jsem v minulých dnech blízko vítězství, dneska to bylo zase hodně těsné, ale vyšlo to," řekla v televizním rozhovoru Suterová, jež v pátečním sjezdu ztratila na vítěznou Goggiaovou jen čtyři setiny. Osmadvacetiletá olympijská vítězka ve sjezdu z letošních her v Pekingu oslavila pátý pohárový triumf, z toho druhý v super-G.