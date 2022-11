Dubovská skončila ve druhém slalomu v Levi osmnáctá, vyhrála znovu Shiffrinová

Dvojnásobná olympijská vítězka Shiffrinová udržela vedení i po druhé jízdě, do níž vstupovala s náskokem sedmi setin před Němkou Lenou Dürrovou a jedné desetiny na Slovenku Petru Vlhovou. Američanka odrazila také atak Švýcarky Wendy Holdenerové, která útočila na první triumf ve slalomu v kariéře, a porazila ji o 28 setin sekundy. Vlhová skončila stejně jako v sobotu třetí, Dürrová se propadla znovu na čtvrté místo.

Dubovská nenavázala ve Finsku na třinácté místo ze sobotního slalomu a tentokrát se do první patnáctky nevešla. Do druhé jízdy vstupovala jako osmnáctá a na této příčce zůstala i po odpolední části. Před třemi lety Dubovská pronikla v Levi poprvé do první desítky, minulý rok zase získala ve Finsku životní šesté místo. V průběžném pořadí SP je nyní Češka čtrnáctá, na kontě má 33 bodů.