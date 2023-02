Evka jezdí možná lépe než před zraněním, říká před MS trenér Jelínek o Adamczykové

"Je tam handicap, že dlouho nejezdila s lidmi a není mezi nimi vyjetá, což se ukázalo v posledním závodě v Cortině, kde skočila na patku prkna závodnice před ní a upadla. To jsme se ale teď snažili odstranit," doplnil kouč.

"Bylo obrovské štěstí v neštěstí, že se to zranění Evce nestalo při jízdě, ale až za cílem. Žádné traumata nebo následky tam nejsou. Tehdy ten cílový manévr neměla dělat a nebude ho dělat ani teď. To je její výhoda, že se nemá čeho bát a nebojí. Nemá to žádný vliv," podotkl Jelínek.