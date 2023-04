Fantastické gesto! Slzy tekly proudem nejen na stupních

"Upřímně řečeno, nečekal jsem, že to bude tak emotivní," přiznal Lanišek pro przegladsportowy.pl. po ceremoniálu, při kterém gestem připomenul, že soupeř, kterého v součtu nakonec porazil, vzdal celé své sezonní tažení kvůli zdraví blízkého. „Byl to pro mě opravdu mimořádný okamžik, když jsem slyšel, že Dawid dal lásku na první místo. Mám podobné hodnoty jako on. Je to nejen skvělý sportovec, ale také skvělý člověk," narážel Slovinec dále na Kubackého příběh v téhle sezoně.

Ten byl opravdu mimořádný. Přes famózní start do sezony nejlepšímu polskému skokanovi místo mezi celkově třemi nejlepšími uniklo, zbylo na něj ´bramborové´ pořadí. Přitom původně to měl rozjeté na mnohem lepší umístění.

Dlouho to vypadalo, že bude moci pomýšlet dokonce na celkové prvenství. Seriál vedl, pak byl i přes mírný pokles formy stále vážným a jediným rivalem pozdějšího vítěze Nora Halvora Egneho Graneruda. Manželčiny problémy se srdcem jej ovšem přiměly k předčasnému ukončení sezony.

Od rozdělané práce odjel z dějiště jednoho ze závodů SP v letech ve Vikersundu. Nestartoval pak ani v Lahti, ani ve finále na mamutím můstku v Planici. Výsledkem bylo, že ztratil celkově druhé a pak i třetí místo. Spolu s Laniškem se před něj dostal i Rakušan Stefan Kraft.

Už když ve Vikersundu Slovinec viděl, že jeho soupeř předčasně končí, bylo mu víceméně jasné, že před absentujícího Poláka se v konečných součtech dostane. Za normálních okolností by se mu to ale asi nemohlo povést. Cítil, že se Polákovi nějak musí odvděčit nebo jej utěšit a vzal jeho podobiznu na stupně s tím, že mu tam místo prostě patří. „A myslím, že by to mělo být dokonce druhé místo, ne třetí," upřesňoval poté Lanišek své gesto pro Eurosport.

"V této sezóně byl (Dawid) velmi silný. Možná byl Halvor silnější ve druhé polovině zimy, ale Dawid ukázal, že je skvělý sportovec a člověk. Svým chováním ukázal, že sport není to nejdůležitější. Rodina je tou hlavní hodnotou v životě každého člověka. Přeji jemu, Martě a dětem všechno nejlepší," pokračoval Lanišek.

Kubackého reakce přišla záhy. "To jsem nečekal. Měl jsem úplně knedlík v krku a hned jsem Anžemu poslal SMS," řekl polský hvězdný skokan pro przeglądsportowy.pl. "S Martou jsme plakali oba."

Lanišek zabodoval i u polských fandů i médií. „Někdo by tomu třeba mohl říkat PR, ale kdo Anžeho gesto viděl, bylo mu jasné, jak to bylo emotivní a jak to bylo opravdové. Opravdu úžasné," ocenil polský web gesto slovinského skokana, který dal alespoň na chvíli rivalitu stranou.