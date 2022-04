FIS připravuje pro lyžaře kombinace v rychlostních a technických disciplínách

Kombinace sjezdu a superobřího slalomu mužů by podle návrhu měly hostit Kitzbühel, Wengen a Val Gardena. Ženy by je měly absolvovaly ve Svatém Antonu, Svatém Mořici a Cortině d'Ampezzo. Kombinace v technických disciplínách jsou plánovány ve Val d'Isere, Alta Badii či Adelbodenu pro muže v Semmeringu, Killingtonu nebo Sestriere pro ženy.

Do mužského seriálu by měla přibýt nová americká zastávka v Palisades Tahoe, kde by se mělo závodit koncem února. Lyžaře tak čeká po tradičních prosincových závodech v kanadském Lake Louise a coloradském Beaver Creeku další cesta do zámoří.