Jednička mezi sdruženáři Riiber kvůli problémům se zády vynechá závod SP

Nejlepší sdruženář posledních let Jarl Magnus Riiber vynechá kvůli bolestem zad sobotní závod Světového poháru ve Val di Fiemme. Měsíc před olympijskými hrami dopřeje vítěz osmi z devíti závodů v sezoně zádům krátkou pauzu, už v neděli by chtěl být hvězdný Nor opět na startu. Před OH v Pekingu pak bude znovu plánovaně pauzírovat.

Foto: Lehtikuva, Reuters Norský sdruženář Jarl Magnus RiiberFoto : Lehtikuva, Reuters

Článek "Při jednom ze skoků ve Val di Fiemme jsem si přivodil malé zranění zad," řekl Riiber norským médiím, podle nichž se jedná o zablokovaná záda. Čtyřiadvacetiletý sdruženář získal za poslední tři sezony křišťálový glóbus a s obrovským náskokem míří za dalším. Po Val di Fiemme nejspíš vynechá i pohárové závody v Klingenthalu a Planici, olympijskou generálku v Seefeldu už má znovu v plánu. Hry v Pekingu začnou 4. února. Z předchozí olympiády v Pchjongčchangu má Riiber stříbro z týmového závodu, mezi jednotlivci byl dvakrát čtvrtý. Lyže a snowboard Světový pohár běžců na lyžích v Les Rousses se kvůli koronaviru neuskuteční

Reklama