Katastrofa! Norové pod palbou kritiky. Organizace byla tragická, běsnil rakouský trenér

Přístup organizátorů ho rozpálil do běla. S výsledky svého týmu v kvalifikaci na závod Světového poháru skokanů v norském Lillehammeru nemohl být rakouský trenér polské reprezentace Thomas Thurnbichler spokojený. Víc než o výsledcích svých svěřenců se ale s médii chtěl bavit o tom, jakým způsobem k podniku přistoupili organizátoři. S kritikou vůbec nešetřil a to, co se dělo během pondělní kvalifikace, dokonce označil za katastrofu.

Foto: Profimedia.cz Rakouský trenér polské reprezentace skokanů na lyžích Thomas Thurnbichler.Foto : Profimedia.cz

Rozjezd druhé zastávky miniseriálu Raw Air Tour měl podle rakouského kouče z organizačního hlediska k ideálu hodně daleko. Poláci zůstali v kvalifikaci daleko za očekáváním a Thurnbichler nenechal kvůli tomu na Norech nit suchou. „Byla to organizační katastrofa. Když jsme dorazili na skokanský můstek, v našich pokojích nebyly žádné skutečné stoly," soptil kouč týmu, pro nějž byl Kamil Stoch jako jediný skokan v první desítce pořadí kvalifikace zklamáním. Foto: Terje Bendiksby, ČTK/AP Polský skokan na lyžích Kamil Stoch v akci během seriálu Raw Air Tour.Foto : Terje Bendiksby, ČTK/AP Reprezentační trenér se přitom nebál označit pořadatele za jeden z důvodů špatného výkonu svého týmu. „Jak je něco takového ve Světovém poháru možné?" ptal se Thurnbichler v rozhovoru pro Skijumping.pl a popisoval chaos, který na legendárním můstku v zázemí panoval: „Pro skokany nebyl žádný pořádný catering a před plánovaným začátkem soutěže jsme nedostali žádné informace o tom, jak vše bude probíhat." Thurnbichler, který na polském svazu působí teprve necelý rok, ovšem nechtěl špatné výsledky svých svěřenců hodit výhradně na pořadatele a přiznal, že hvězdy jeho týmu dělaly chyby. „Kamil Stoch skákal solidně. Dawid Kubacki také, ale neměl moc štěstí na podmínky. V případě Piotra (Žyla) je před námi nějaká práce," dodal Rakušan ještě před prvním kolem úterního závodu. Kvalifikaci, jejíž výsledky se započítávají do hodnocení miniseriálu Raw Air Tour, vyhrál domácí Halvor Egner Granerud.