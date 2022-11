Komplikace. Ledecká nestihne start sezony, musí oželet oblíbené středisko

Další rychlostní závody se pojedou ještě před Vánoci ve Svatém Mořici, kde by si Ledecká teoreticky mohla odbýt závodní premiéru na svých nových lyžích Kästle, pokud by se stihla připravit. Další start by přišel až v novém roce. To ale už vyprší ultimátum, které dostala od Svazu lyžařů ČR na podpis reprezentační smlouvy. A v jednáních podle zákulisních informací stále žádný posun nenastal.