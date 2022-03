Kriechmayr vyhrál ve finále SP po sjezdu i superobří slalom

Už jistý vítěz hodnocení super-G Nor Aleksander Aamodt Kilde skončil v posledním startu v sezoně čtvrtý. "Už mi chyběla síla, ale z glóbu jsem nadšený. Mám dva a to je nezapomenutelné do konce života," řekl v televizním rozhovoru Kilde, jenž vyhrál i pořadí sjezdu.