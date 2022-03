Krýzl získal v obřím slalomu 18. domácí titul, lyžařkám vládla Capová

Krýzl vedl už po 1. kole, které kvůli obavám z měknoucí trati odstartovalo v 7:15. Ve druhé jízdě svůj náskok před druhým Ondřejem Surkošem navzdory chybě ještě zvýraznil.

"Titul mě samozřejmě těší, už je to taky dlouho, co jsem vyhrál v obřím slalomu. První jízda byla solidní, ale nepodařilo se mi úplně dostat do tempa. Druhé kolo jsem chtěl jet na maximum, ale udělal jsem velkou chybu na konci prudkého (svahu). Nakonec jsem to dobojoval, tak mám radost," řekl po závodě Krýzl, jenž má v plánu objet ještě některé další národní šampionáty po Evropě.

Ženám vládla Capová

Capová obsadila v celkovém pořadí čtvrté místo za třemi zahraničními závodnicemi v čele s Polkou Zuzannou Czapskou. "Je to pro mě třetí republikový titul v obřím slalomu a ve slalomu nemám zatím žádný. Nějak mi to v tom obřáku, i když to není moje disciplína, vždycky vyjde," konstatovala specialistka na slalom, který se ve Špindlerově Mlýně pojede v neděli. "Pro mě bude cílem předvést dobrou jízdu," dodala.