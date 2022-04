Ledecká bude muset řešit další kolizi. Snad si na mě vzpomenou, doufá

To je ten nejkrásnější zvuk, když o sebe cinkají medaile. A když jsme po Praze nesli domů zvony, bylo to jako bychom vyháněli kravičky. Myslím, že ve Val d´Isere dostává vítězka sjezdu krávu, tak bych jí mohla zvonec pověsit. (úsměv)

Na Vysoké škole finanční a správní na téma branding sportovce. Baví mě, jak je to propojené, že můžu čerpat ze školy do života a naopak.

Dostala jsem od Red Bullu pozvánku na formuli jedna do Monaka, kam zvou olympijské vítěze, to bude výjimečný zážitek.

Bylo by to fajn. Je to domácké, jste na stejném místě, dá se dobře soustředit. Někomu přijde, že už je tam třetí týden ponorka, ale já to mám ráda. Ještě předtím budu testovat materiál a Red Bull mi slíbil zajistit pisty, kde bych mohla trénovat hlavně skoky, tam mám rezervy. A k tomu tradiční kondiční soustředění v Řecku a před sezonou do Ameriky.