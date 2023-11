Ledecká čeká na návrat s patnáctkou. Co počasí? Program potvrzen!

Ledecká, osmadvacetiletá pražská rodačka a vítězka olympijského super-G z Pchjongčchangu 2018, vynechala celou minulou lyžařskou sezonu kvůli zlomenině klíční kosti a následným dvěma operacím. V závěru zimy nastoupila alespoň do dvou závodů v paralelním slalomu na snowboardu. Prkno by v této sezoně chtěla upozadit a plánuje se více věnovat lyžím.

Do konce kalendářního roku by měla Ledecká ještě stihnout rychlostní závody ve Svatém Mořici a Val d'Isere. Poté se do Vánoc chystá na snowboardový Světový pohár do Davosu.